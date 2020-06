Imprese: Simest, da oggi finanziamenti fino al 40 per cento a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione offerti da Simest possono essere ottenuti dalle imprese fino al 40 per cento a fondo perduto. È quanto stabilito dal Comitato agevolazioni, che ha deliberato anche una serie di misure contenute nel decreto Rilancio che potenziano lo strumento e che diventeranno progressivamente effettive entro l’estate. Nel comunicato stampa diramato oggi viene poi ricordato che Simest condurrà quest’anno una campagna di comunicazione sulla finanza agevolata per diffondere al massimo presso le imprese la conoscenza e l’utilizzo di questi strumenti, profondamente rinnovati e in grado di assisterle passo per passo nel loro processo di internazionalizzazione. Stando alla nota, è già attiva e durerà fino a fine anno l’esenzione dalla prestazione delle garanzie da parte delle imprese richiedenti, che potranno ottenere i finanziamenti agevolati senza sottoporsi ad un’ulteriore valutazione del merito creditizio da parte delle banche. L’impresa sarà così in grado di ricevere materialmente il finanziamento entro circa un mese dall’avvio dell’istruttoria. A questo si aggiunge la possibilità per le imprese, a partire da domani, di chiedere fino al 40 per cento del finanziamento a fondo perduto (tranne per il finanziamento Inserimento Mercati esteri, dove la misura è al 20 per cento), con un importo massimo concedibile a fondo perduto di 100 mila euro: la quota salirà fino al 50 per cento non appena arriverà il via libera della Commissione europea all'applicazione alla misura del Temporary framework sugli aiuti di Stato. (segue) (Com)