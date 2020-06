Imprese: Simest, da oggi finanziamenti fino al 40 per cento a fondo perduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre decisioni, prosegue la nota, diverranno operative nelle prossime settimane. “Sarà di grande importanza l’estensione dell’operatività dei finanziamenti agevolati a progetti nei paesi Ue, finora esclusi dal perimetro di intervento e invece fondamentali in questa fase di regionalizzazione del commercio e di probabile riorganizzazione delle filiere produttive”, ha commentato il presidente di Simest, Pasquale Salzano, sottolineando poi l’importanza di garantire alle aziende la possibilità di coprire i costi di partecipazione a Fiere internazionali che si svolgono in Italia, perché “è nel nostro paese che inizia l’internazionalizzazione”. Fondamentali per la massima diffusione tra le imprese italiane che operano anche all’estero di uno strumento di accesso così diretto e veloce alla liquidità, ha aggiunto l’amministratore delegato Mauro Alfonso, saranno “l’aumento degli importi massimi concedibili che per esempio nel caso del finanziamento Patrimonializzazione raddoppiano, così come l’ampliamento della tipologia di spese finanziabili e la platea delle aziende a cui si rivolge, visto che in alcuni casi decade il vincolo della dimensione di Pmi”. (Com)