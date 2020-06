Campania: Civicrazia, difensore civico Fortunato nostro candidato alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La società civile, tutta unita, ha il suo candidato alla presidenza della Regione Campania". Lo ha affermato in una nota il movimento Civicrazia che proporrà la candidatura del difensore civico Giuseppe Fortunato: "Nelle ultime elezioni suppletive politiche a Chiaia ben il 90 per cento dei cittadini non ha votato. In altri parti della Campania il disagio è ancora maggiore. Occorre scuotere quel 90 per cento. Occorre una nuova grande visione trasformatrice, una visione che garantisca sviluppo economico, partecipazione delle realtà sociali e meritocrazia che dica basta ai monologhi, una visione che sia saldamente espressione della società civile e lasci finalmente spazio a un'era di iniziative serie, concrete e strutturali. L'alternativa c'è ed è nei fatti. Civicrazia, coalizione nazionale di oltre quattromila associazioni con una radicata storia e la più alta espressione della società civile, indica, con l'allegato motivato documento approvato all'unanimità dalla direzione nazionale, l'unico candidato presidente con la fiducia e la competenza, naturalmente emerse e dimostrate sul campo: il difensore civico Giuseppe Fortunato". (Ren)