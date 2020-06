© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Gauariglia, parteciperà oggi in videoconferenza al Consiglio d'amministrazione della Camera di Commercio italiana per la Spagna. Al centro dei colloqui, le singole strategie che i diversi gruppi industriali proporranno per uscire rapidamente della crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus e per preparare il terreno per ripartire verso una nuova normalità. (Spm)