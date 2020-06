I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Grecia: Mitsotakis domani a colloquio con Netanyahu, focus su energia e Mediterraneo - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si recherà domani in Israele per una visita di due giorni. Si tratta del primo viaggio all'estero del premier ellenico, dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus. Secondo la stampa di Atene, Mitsotakis discuterà domani con l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu di cooperazione, turismo, degli sviluppi legati al Mediterraneo orientale e alle attività turche in campo energetico ed in particolare al gasdotto East-Med, su cui Grecia, Israele e Cipro hanno siglato un accordo lo scorso gennaio. Inoltre i colloqui tra i due capi di governo dovrebbero vertere anche sul processo di pace in Medio Oriente. Infine dovrebbero essere firmati dai due governi diversi accordi di cooperazione nel campo del turismo, agricoltura, sicurezza cibernetica e tecnologia. Una visita che si preannuncia dal forte valore simbolico nell'ottica di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Il premier ellenico aveva concordato i dettagli della visita con Netanyahu lo scorso 21 maggio, in occasione di una videoconferenza per i 30 anni dalla creazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e la Grecia. (segue) (Res)