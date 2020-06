I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri tedesco spera in sostegno Usa a ripresa processo di pace - Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, auspica che gli Stati Uniti sostengano la ripresa del processo di pace tra Israele e i palestinesi. In considerazione dei piani dell'annessione allo Stato ebraico di parti della Cisgiordania, che dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio prossimo, è necessario trovare un modo affinché Israele e i palestinesi “parlino e negozino direttamente tra loro”, ha dichiarato Maas a margine della videoconferenza che ha tenuto oggi al Consiglio Affari esteri dell'Ue con la partecipazione del segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, “un formato multilaterale potrebbe essere il quadro giusto” per il dialogo diretto tra Israele e i palestinesi. L'annessione a Israele di parti della Cisgiordania rientra nel piano di pace per il Medio Oriente presentato il 28 gennaio scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'Ue considera il progetto di Israele come un rischio per la soluzione dei due Stati alla questione israelo-palestinese. In merito ai possibili sviluppi futuri, Maas ha evidenziato: “Sappiamo che non abbiamo molto tempo”. Se il governo israeliano attuerà effettivamente le annessioni in Cisgiordania dal primo luglio, vi saranno delle “ripercussioni”, ha avvertito il ministro degli Esteri tedesco. Secondo Maas, infatti, le misure unilaterali dello Stato ebraico “destabilizzerebbero in maniera significativa l'architettura della sicurezza non solo in Israele ma anche nella regione”. A tal riguardo, il ministro degli Esteri tedesco ha sottolineato che “nessuno ha alcun interesse” per un simile esito. Maas ha quindi chiesto anche ai palestinesi di mostrare disponibilità al dialogo. Durante il suo recente viaggio in Israele e in Giordania, il ministro degli Esteri tedesco ha insistito affinché i palestinesi presentino “una proposta concreta che potrebbe essere la base per i negoziati” con Israele. Soltanto in questo modo, ha concluso Maas, è possibile non attuare i piani di Israele per le annessioni in Cisgiordania “così come sono”. (segue) (Res)