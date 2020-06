I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: direttore Aiea, preoccupazione per mancanza collaborazione Teheran su attività nucleari - Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha espresso serie preoccupazioni per l'incapacità dell'Iran di chiarire le domande relative a possibili materiali nucleari non dichiarati e ad altre attività connesse. Parlando a margine di una riunione del Consiglio dei governatori dell'Aiea, Grossi ha ricordato che l’Iran non ha concesso ai suoi ispettori l'accesso a due impianti nucleari, senza chiarire l’entità del materiale nucleare non dichiarato scoperto dagli ispettori lo scorso anno. "Prendo atto con grande preoccupazione che, per oltre quattro mesi, l'Iran ci ha negato l'accesso a due località e che, per quasi un anno, non si è impegnato in discussioni sostanziali per chiarire le nostre domande relative a possibili materiali nucleari non dichiarati e relativi ad altre attività nucleari”, ha dichiarato Grossi. "Ciò sta influenzando negativamente la capacità dell'Agenzia di risolvere le domande e di fornire credibili garanzie dell'assenza di materiale nucleare non dichiarato e attività in queste località in Iran", ha aggiunto. Inoltre, Grossi ha dichiarato: "Chiedo all'Iran di cooperare immediatamente e pienamente con l'Agenzia, anche fornendo un rapido accesso ai luoghi da noi indicati". Inoltre, Grossi ha confermato che anche se Teheran sta violando alcuni limiti posti dall'accordo nucleare del 2015, la natura di tali violazioni non è aumentata e l'Aiea è autorizzata a monitorare pienamente tali violazioni. (segue) (Res)