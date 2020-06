I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Turchia: Zarif ringrazia Ankara per sostegno a popolo iraniano - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in visita oggi in Turchia, ha ringraziato il governo di Ankara per il sostegno all’Iran in questo momento di crisi. In una conferenza stampa congiunta a Istanbul con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, Zarif ha dichiarato: “Voglio ringraziare la Turchia per il suo sostegno al popolo iraniano". Il ministro degli Esteri iraniano è giunto a Istanbul dove si tratterrà fino a domani. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri turco, durante la visita verranno discussi tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali e verranno scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali. (segue) (Res)