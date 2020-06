Reddito cittadinanza: Auddino (M5s), misura fondamentale per 2,8 milioni cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "ci ha messo dinnanzi a un dato inconfutabile: il Reddito di cittadinanza si è rivelato una misura strategica per arginare gli effetti della crisi economica indotta dall'emergenza Covid-19. Grazie a questo strumento di politica attiva del lavoro di cui beneficiano 1,3 milioni di nuclei familiari, nei quali sono presenti anche persone con disabilità e minori, stiamo dando una risposta complessiva a una platea di 2,8 milioni di persone". Lo afferma in una nota il senatore del M5S Giuseppe Fabio Auddino, componente della commissione Lavoro di palazzo Madama. "Se non lo avessimo introdotto, l'impatto della crisi sarebbe stato assai più doloroso per quasi 3 milioni di persone – aggiunge -. E' chiaro che occorre continuare con le attività di controllo ed evitare usi distorti e abusi, come del resto avviene per ciascuno strumento attivato dallo Stato ed utilizzato in modo improprio. Ma i dati dell'Inps di oggi, che rivelano un aumento dei beneficiari del 18% tra Reddito e pensione di cittadinanza, rispetto a gennaio 2020, testimoniano quanto questa misura di politica attiva del lavoro sia, soprattutto in questa fase inedita, indispensabile per mettere in sicurezza le fasce più fragili della popolazione". "In questo quadro si inserisce anche il Reddito di emergenza, che abbiamo introdotto con il decreto Rilancio grazie al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, finanziandolo con 954 milioni di euro, per assicurare una protezione economica ai cittadini più duramente colpiti dall'emergenza", conclude l'esponente del M5s.(com)