Rpt - Speciale infrastrutture: Traversi (Pd), al Mit Aspi, Anas e regione Liguria

- Correzione alla fonte, ripetizione con titolo e testo corretti.Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi, informa di essere "in treno verso Roma dove oggi, alle 18, al Mit incontreremo Aspi, Anas e regione Liguria per affrontare l'emergenza traffico causata dai cantieri dei lavori per la messa in sicurezza delle gallerie autostradali della Regione. Leggo - continua su Facebook - che il presidente della Liguria Giovanni Toti è dovuto partire da Milano per arrivare nella Capitale dove è stato convocato perché, dice, 'non c'erano voli e treni compatibili con gli orari di un lavoratore. Lo aiutiamo noi, perché evidentemente c'è qualcosa che non va con la sua organizzazione logistica - ironizza Traversi -. Di treni utili, volendo, ce n'erano ben cinque, mentre se preferiva l'aereo aveva a disposizione anche un volo Alitalia. Evidentemente, però, per il governatore uscente ogni occasione è buona per fare campagna elettorale e propaganda. Anche su quel 'Modello Genova' usato per la ricostruzione del ponte Morandi del quale, glielo ricordiamo, la paternità spetta all'ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. Chiusa la parentesi 'polemica' (è l'ultima, speriamo, che di tempo per questo genere di cose non ne abbiamo) ora - conclude l'esponente del Movimento cinque stelle - mettiamoci al lavoro tutti per risolvere al meglio i problemi degli automobilisti liguri.(Rin)