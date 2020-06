Speciale infrastrutture: Sassoli, aumentare capacità di spesa, settore pubblico sia protagonista della ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora i governi sono chiamati ad una maggiore responsabilità dando prova della loro capacità di programmazione", ha sottolineato. Sassoli ha anche spiegato che "per molti paesi questo significa avviare riforme per utilizzare le risorse e non rimandarle indietro" e, per quanto riguarda l'Italia, ha evidenziato il "bisogno di infrastrutture" perché "una strada o una ferrovia in meno nel Mezzogiorno è di certo un danno per i cittadini di quelle regioni, ma è anche un danno per tutti i cittadini e le imprese europee". Il presidente ha ricordato anche che "i fondi che arriveranno nelle casse nazionali saranno pubblici e non sarà ammissibile la perdita o lo spreco di questo denaro. La capacità di spesa dovrà aumentare considerevolmente. E i paesi che hanno difficoltà nella progettazione ordinaria dovranno rapidamente modificare le loro procedure". Inoltre, "sarà fondamentale l'indirizzo pubblico delle risorse sulla base delle priorità europee" e per questo "il pubblico dovrà essere l'attore protagonista della ricostruzione". E' il momento giusto, secondo Sassoli, per riaffermare "un rinnovato ruolo pubblico nella politica economica e industriale". (Res)