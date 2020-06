Speciale infrastrutture: Lagarde, politica monetaria non può affrontare tema dell'economia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parallelamente, devono garantire che siano predisposte le condizioni per indirizzare gli investimenti verso le tecnologie e i settori del futuro. Ciò richiede finanziamenti sufficienti. La Commissione europea stima che l'investimento necessario per realizzare la trasformazione digitale e la transizione verde sarà di almeno 1.200 miliardi di euro nei prossimi due anni", ha detto la presidente della Bce. "Ma in diversi paesi, tra cui l'Italia, la mobilitazione degli investimenti richiede soprattutto un ambiente economico favorevole alle imprese, con servizi pubblici e privati efficienti e agili, adeguate infrastrutture fisiche e digitali, un sistema giudiziario ben funzionante e un forte settore finanziario. Se vengono prese tali azioni, questa crisi può generare un periodo di trasformazione positiva. Offre ai decisori politici l'opportunità di compiere un passo decisivo verso una crescita più inclusiva, più verde e più digitale", ha sottolineato Lagarde. (Res)