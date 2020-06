M5s: Aimi (FI), siamo garantisti ma grave avallo a politiche illiberali di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni del quotidiano spagnolo ABC "meritano un’attenzione particolare. Se dovesse rispondere a verità la consegna di tre milioni e mezzo di euro in contanti da parte di Maduro - allora Ministro degli Esteri del governo Chavez - a Gianroberto Casaleggio, diretta espressione del Movimento Cinque Stelle, ci troveremmo di fronte ad uno scandalo internazionale di proporzioni gigantesche. Già rabbrividiamo di fronte alle incomprensibili posizioni tenute dal Governo italiano in tema di politica estera, incline al fidanzamento con buona parte dei regimi comunisti nel mondo (Cuba, Cina, Venezuela) ma, se le notizie trapelate travalicassero il semplice sospetto, le conseguenze sarebbero gravissime e porterebbero inevitabilmente alle dimissioni dell’esecutivo". Lo afferma Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama. "Ma andiamo con ordine - aggiunge -: prima venga in Aula a riferire il Ministro degli Esteri Di Maio, poi - anche solo per dissipare ogni dubbio - venga istituita una commissione parlamentare d’inchiesta. Invitiamo infine la Procura di Roma ad aprire un fascicolo. Singolare infatti che un autorevole quotidiano spagnolo possa spingersi a tanto in presenza di notizie se prive di fondamento. I grillini hanno già dimostrato di non voler troppo osteggiare le politiche di Maduro: a questo punto non basta prendere le distanze dalla valigetta, è necessario e doveroso prendere le distanze anche dalla politica aberrante di quel sanguinario regime comunista".(com)