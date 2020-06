Emilia Romagna: Piccinini (M5s), certezze su riaperture poliambulatori nel Bolognese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo certezze sulla riapertura dei poliambulatori dei Comuni delle Terre di Pianura e sulla riattivazione di tutti i servizi sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus". Lo hanno chiesto in un'interrogazione Silvia Piccinini, capogruppo regionale emiliano del Movimento 5 stelle e Fabio Selleri consigliere comunale M5s a Castenaso (Bo): ""Dallo scorso 30 marzo sono state chiuse le strutture di Baricella e Granarolo. Quest'ultimo sta riaprendo alcuni servizi: l'Ausl ha fornito indicazioni sulle prestazioni che potrebbero tornare ad essere effettuate ma permangono dubbi soprattutto riguardo ad una eventuale radicale riorganizzazione dei servizi che potrebbe portare a uno stravolgimento della situazione che risale a prima del lockdown. In particolare, la riorganizzazione coinvolgerebbe le strutture di Granarolo, dove verrebbero definitivamente soppresse alcune prestazioni, creando così pesanti ripercussioni anche sui comuni vicini, come per esempio Castenaso". (segue) (Ren)