Emilia Romagna: Piccinini (M5s), certezze su riaperture poliambulatori nel Bolognese (2)

- Piccinini e Selleri hanno aggiunto: "Come ha ricordato nell'interrogazione, questa situazione di estrema incertezza si collochi in un quadro contrassegnato dalla complessiva riorganizzazione che investirà il territorio della Città Metropolitana di Bologna contestualmente all'annunciata redistribuzione di posti letto nel Sant'Orsola". E dunque hanno aggiunto: "Visto che l'emergenza legata al Covid-19 ci ha insegnato come sia di assoluta importanza assicurare risorse alla sanità pubblica, crediamo che sia fondamentale investire ancora di più nell'assistenza sanitaria territoriale che vede proprio in questi presidi uno snodo cruciale". Quindi la conclusione: "Per questo chiediamo alla Regione di attivarsi affinché questi Poliambulatori vengano riaperti al più presto e che non ci siano dei tagli a tutti quei servizi di cui i cittadini potevano usufruire prima dell'emergenza Coronavirus". (Ren)