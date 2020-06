M5s: Nevi (FI), Di Maio riferisca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia riportata oggi dal quotidiano spagnolo ABC, "che ha pubblicato un documento riservato risalente al 2010, in cui si parla di un finanziamento di 3,5 milioni di euro da parte del governo venezuelano al M5s, se confermata sarebbe di una gravità assoluta". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia. "A mio avviso non basta una semplice difesa d'ufficio, come leggiamo in queste ore dove i grillini bollano la notizia come fake news, serve un doveroso chiarimento - sottolinea -. Per questo concordo con l'azione della nostra capogruppo Mariastella Gelmini che ha chiamato Di Maio a riferire in aula, ma anche con la posizione del Presidente Tajani in sede europea per verificare se partiti o movimenti nazionali abbiano ricevuto finanziamenti dal regime venezuelano. È opportuno che gli italiani sappiano quale sia la verità e, i rapporti con questi regimi, di un partito che attualmente governa il Paese".(com)