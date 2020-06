Alberto Sordi: Guadagno (M5s), ricordo di artista vicino e familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il centenario dalla nascita di Alberto Sordi "ne celebriamo il ricordo, così familiare, così vicino, come qualcuno che è sempre stato uno di noi, eppure gigante nella sua arte, quella del grande cinema. Non smetteremo mai di dirti grazie, Albertone nazionale". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno, che ricorda che oggi "è anche il giorno possono riaprire i battenti le sale cinematografiche romane dopo il lockdown, una coincidenza di cui probabilmente lui avrebbe sorriso. Mai, come nei momenti di difficoltà come questo che il mondo del cinema e dello spettacolo stanno attraversando, aiuta ripensare ai grandi del passato, a un volto come il suo, tra i più amati della cinematografia italiana - aggiunge Guadagno -. L’artista e la persona, l’uomo e il cittadino con il suo legame fortissimo con Roma, saranno protagonisti della grande ed attesissima mostra promossa dalla sindaca e Roma Capitale, che avrà sede nella storica villa, in cui è vissuto, a Caracalla. A tre mesi dal 16 settembre, data della sua inaugurazione, sono già 18.000 le prenotazioni arrivate per visitare e conoscere un Sordi segreto attraverso i mille oggetti conservati, gli ambienti e i costumi".(Rer)