Slovacchia-Polonia: ministri Finanze, collaborazione in lotta a frodi fiscali va rafforzata

- La cooperazione tra la Slovacchia e la Polonia in tema di lotta alle frodi fiscali verrà rafforzata. E' quanto hanno dichiarato i ministri delle Finanze dei due paesi, Eduard Heger e Tadeusz Koscinski, dopo la firma di un memorandum a Bratislava. L'agenzia di stampa "Tasr" riferisce che il documento contiene l'impegno reciproco a potenziare la cooperazione amministrativa bilaterale, ma anche in seno all'Unione europea, oltre a quella in tema di scambio di informazioni fiscali. Il memorandum include anche l'impegno a coordinare la risposta alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di coronavirus. Entrambi i ministri condividono che la lotta all'evasione dell'Iva sia particolarmente importante. "La Slovacchia è stata un eldorado per questo tipo di frode negli ultimi anni e dobbiamo fermare il fenomeno. Ragion per cui sono contento della firma di questo memorandum", ha commentato Heger. "La Polonia è riuscita a ridurre il mancato gettito Iva dal 24 al 12 per cento tra il 2015 e il 2018. I dati relativi all'anno scorso parlano di un 12 per cento", ha detto Koscinski.(Vap)