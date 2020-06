Stati generali: Bonetti, superiamo logica singoli bonus e sistematizziamo politiche per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superiamo la logica dei singoli bonus, e sistematizziamo le politiche per le famiglie e il sostegno del lavoro in una forma integrata. Così in un post su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, aggiungendo di essere grata ai sindacati per l’incontro di questa mattina agli Stati generali. “L’incontro in particolare nell’ambito delle pari opportunità è stato sempre molto proficuo in questi mesi, con sollecitazioni importanti e spronanti: al tavolo odierno ho voluto sottolineare la scelta forte di una legge delega sulla riforma delle politiche familiari, che ha visto la partecipazione e la progettualità di tutto il governo”, ha scritto, ricordando come il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, abbia ricordato che il Family act è “uno dei primi assi sui quali abbiamo impostato la riforma fiscale, con alcuni principi: il contrasto alla denatalità, un progettualità stabile attraverso l’assegno unico universale e una più ampia riprogettazione retta da due capisaldi”. Uno, ha spiegato Bonetti, è il lavoro femminile che non può essere scisso dal tema delle politiche familiari. (segue) (Rin)