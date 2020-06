Stati generali: Bonetti, superiamo logica singoli bonus e sistematizziamo politiche per famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Europa funzionano le politiche familiari negli Stati in cui c’è una forte partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, e questo significa due cose: che il mondo del lavoro deve strutturarsi in modo da cogliere l’esperienza femminile nella sua integrità e che le donne devono essere pienamente inserite alla base della formazione”, ha spiegato il ministro, sottolineando come ad oggi le donne siano tagliate fuori da alcuni percorsi di formazione. Il secondo caposaldo, ha aggiunto, riguarda l’educazione e la formazione dei giovani. “Il Family act non è solo una riforma che usa la fiscalità, ma è una proposta di legge che va a sostenere la creazione di servizi, in particolare educativi, rivolti alla prima infanzia, che è il luogo dove si apre il divario sociale: sostegno alle famiglie significa che tutta la collettività e le istituzioni devono costruire questi servizi educativi”, ha detto, sottolineando di aver apprezzato che “in ambito europeo questi due pilastri siano stati posti come assi portanti della strategia di ripartenza comune: credo che il nostro paese possa entrare in questo dibattito a testa alta”. (Rin)