Germania: presidente Bdi Kempf propone Russwurm (Thyssenkrupp) come successore

- Alla guida del consiglio di vigilanza del conglomerato Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm potrebbe essere il prossimo presidente dell'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi). A proporre la candidatura di Russwurm è l'attuale presidente del Bdi, Dieter Kempf, il cui mandato assunto nel 2016 alla fine di quest'anno. I vicepresidenti del Bdi “hanno approvato all'unanimità la proposta”, Russwurm ha le competenze necessarie a guidare l'associazione ed è “un eccellente esperto di aziende industriali di medie e grandi dimensioni, ha molti anni di esperienza nelle politiche imprenditoriali e associative”, ha affermato Kempf. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il prossimo presidente del Bdi verrà eletto il 30 novembre. A sua volta, Russwurm ha dichiarato che, alla guida dell'associazione, vorrebbe lavorare con le imprese “per garantire che le aziende in Germania e in Europa superino la grave recessione” innescata dalla crisi del coronavirus “il più rapidamente possibile”. Ulteriore obiettivo del presidente del consiglio di vigilanza di Thyssenkrupp è “assicurare” che l'industria tedesca “mantenga e rafforzi la sua leadership globale nella transizione digitale”. (Geb)