Speciale difesa: ministro indiano, India e Cina vogliono risolvere disputa confine con colloqui

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, intervenendo a un evento virtuale del suo Partito del popolo indiano (Bjp), ha detto che il paese è impegnato con la Cina a risolvere attraverso colloqui a livello militare e diplomatico la disputa nel Ladakh orientale, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, dove nelle ultime settimane si è riaccesa la tensione. “La Cina vuole una risoluzione tramite colloqui e anche l'India vuole risolvere questa disputa con colloqui diplomatici e militari. Vorrei dire all’opposizione che non vogliamo tenere nessuno al buio. Divulgheremo tutto al momento opportuno. Per ora, posso dire con fiducia e convinzione che non possiamo mai scendere a compromessi con il nostro orgoglio nazionale. L’India non è più una nazione debole”, ha dichiarato l’esponente del governo dopo le richieste di chiarimenti della principale forza di minoranza, il Congresso nazionale indiano (Inc). Singh ha aggiunto che il paese è in mani sicure, che la consegna dei nuovi aerei caccia Rafale aumenterà la sua potenza e che nei prossimi cinque anni il Jammu e Kashmir subirà un cambiamento radicale, difendendo la svolta impressa dallo scorso agosto nel territorio kashmiro. Ieri sulla situazione al confine con la Cina si era espresso anche il capo di stato maggiore dell’Esercito, generale Manoj Mukund Naravane, sostenendo che la situazione è “sotto controllo”, auspicando che le divergenze possano essere risolte attraverso il dialogo e confermando l’avvio di un graduale disimpegno. (Inn)