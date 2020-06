Speciale difesa: Putin, Russia è leader mondiale nello sviluppo di armi ipersoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è il leader mondiale nello sviluppo di armi ipersoniche e di ultima generazione. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un intervento per l’emittente televisiva “Rossija 1”. “Non stiamo semplicemente lavorando per modernizzare la nostra forza militare tradizionale, ma stiamo sviluppando sistemi nuovi. In questo senso, siamo fiduciosi di essere i primi al mondo”, ha detto il capo dello Stato, pur menzionando la possibilità che altri paesi possano presto sviluppare armi ipersoniche. “Ho sempre detto e continuo a ripetere che anche altri paesi leader globali a livello militare potranno avere le armi di cui oggi dispone la Russia, come quelle ipersoniche, ma dal 2018 a oggi, solo noi siamo riusciti a svilupparle”, ha ricordato Putin. Il presidente ha poi auspicato che “quando gli altri Stati avranno a disposizione armi supersoniche, noi saremo già in grado di contrastarle”. In merito invece agli armamenti nucleari, Putin ha messo in luce la sostanziale parità esistente con gli Stati Uniti. “Quando la Guerra Fredda è terminata, i paesi che credevano di averla vinta cercarono di ridisegnare il mondo a loro beneficio”, ha sottolineato il presidente russo. Per questo motivo, la Russia “ha lavorato molto per rafforzarsi”. “Nello sviluppo del complesso di difesa nucleare, manteniamo più o meno la parità con gli Usa”, ha concluso Putin. (Rum)