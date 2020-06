﻿Speciale difesa: Tofalo, artificieri Esercito strategici per sicurezza collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi per il disinnesco e la bonifica di ordigni bellici vengono eseguiti dagli artificieri dell'Esercito anche in un periodo di emergenza come questo che stiamo vivendo a causa del Covid-19. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "La sicurezza dei cittadini è prioritaria e i nostri ragazzi ne hanno fatto la loro missione. Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno da poco neutralizzato e fatto brillare una bomba d'aereo della seconda Guerra Mondiale rinvenuta presso la stazione ferroviaria di Rassina, nel comune di Castel Focognano in provincia di Arezzo", ha detto al termine delle operazioni. "Grazie agli uomini e alle donne dell'Esercito che sono sempre pronti a intervenire in ogni situazione anche le più complesse e delicate, mettendo in campo la loro esperienza e professionalità al servizio della collettività", ha concluso Tofalo. (Com)