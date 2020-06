Speciale difesa: tre attacchi di estremisti islamici in Nigeria, decine di vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono morte in tre attacchi di estremisti islamici in Nigeria, nello Stato nord-orientale di Borno. Un assalto è stato sferrato dai fondamentalisti di Boko Haram a Monguno, città che ospita una base militare nigeriana e un ufficio delle Nazioni Unite, punto di riferimento per le organizzazioni non governative. Gli assalitori, secondo il racconto di testimoni locali, sono giunti da tre direzioni diverse, su una dozzina veicoli: una quindicina le vittime civili, nove quelle militari. Il coordinatore per i media del quartier generale della Difesa, John Enenche, ha rivelato oggi che anche gli aggressori hanno subito gravi perdite: venti terroristi sono stati eliminati, alcuni sono stati catturati e quattro camion sono stati distrutti. Un altro attacco è avvenuto nell’area di Nganzai, nel villaggio di Usmanti, dove si contano una quarantina di morti. Il terzo, invece, con un numero di vittime ancora incerto, nel villaggio di Zuwo, nell’area di Gubio, già colpita qualche giorno fa. (Res)