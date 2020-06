Speciale difesa: Kosovo, ambasciatore Orlando ricorda ricorrenza inizio missione italiana in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1999, l'Italia si adopera per la pace e la stabilità del Kosovo e della regione dei Balcani occidentali grazie al suolo ruolo nella missione Nato Kfor. Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, ricordando la ricorrenza dell'inizio della missione delle nostre Forze armate in Kosovo. "Le forze italiane guidate dal generale di brigata Mauro Del Vecchio furono stanziate a Peja per proteggere la popolazione. Da quel momento, attraverso il suo ruolo guida nella missione Nato Kfor, l'Italia fornisce pace e stabilità duratura al Kosovo e all'intera regione", si legge nel tweet dell'ambasciatore. (Res)