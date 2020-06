Speciale difesa: Israele, Netanyahu e Gantz discutono con ambasciatore Usa piani annessione parti Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha discusso con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, i piani di annessione di parti della Cisgiordania secondo il piano di pace proposto dall’amministrazione di Donald Trump, insieme al ministro della Difesa, Benny Gantz, il responsabile degli Affari esteri Gabi Ashkenazi e il presidente della Knesset Yariv Levin. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Secondo quanto riferisce la stampa israeliana, Washington sta esercitando forti pressioni su Netanyahu affinché fermi i piani per la controversa mossa di annettere parti della Cisgiordania in cui sono presenti insediamenti israeliani, come previsto dall’accordo di governo sottoscritto con l’ex leader della coalizione Blu e Bianco, Benny Gantz. Al momento Gantz e Ashkenazi appoggiano entrambi pubblicamente il piano "Peace to Prosperity" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma non hanno appoggiato l'annessione unilaterale pianificata da Netanyahu. I media israeliani hanno rivelato che sono state discusse diverse opzioni in quella che ha definito la riunione "decisiva" di oggi, tra cui l'annessione parziale o il rinvio della decisione prevista per il primo di luglio. Politici e diplomatici a Washington avvertono sempre più che i piani del governo israeliano di annettere parti della Cisgiordania, sostenuti dagli Stati Uniti, scateneranno una crisi e danneggerebbero la possibilità di una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese. (Res)