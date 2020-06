Speciale scuola: Raggi, mercoledì apre centro estivo Casina di Raffaello a Villa Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 giugno apre il centro estivo della Casina di Raffaello, a Villa Borghese. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Voglio dare una buona notizia a tanti bambini e genitori. Sosteniamo in ogni modo possibile - spiega il sindaco - la ripresa delle attività dei ragazzi, garantendo la possibilità di socializzare, imparare e fare laboratori, divertirsi insieme e condividere in modo ludico anche le regole imposte dalle misure anti-Covid, come l'igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale. Le attività - continua Raggi - si svolgeranno in parte all'aperto e in parte in spazi interni, adatti ad accogliere i bambini in piccoli gruppi. Sono previsti specifici percorsi per l'ingresso e l'uscita, aree apposite per l'accoglienza e misure di sicurezza e distanziamento. Il centro estivo accoglierà bambini dai 5 ai 12 anni ogni mattina, dal lunedì al venerdì, fino all'11 settembre". Per costi e prenotazioni si può chiamare il numero dedicato. "Ringrazio l'assessora Veronica Mammì e tutti coloro che contribuiranno a queste importanti attività, che vedranno i bambini tornare a incontrarsi, giocare e imparare insieme", conclude Raggi. (Com)