Speciale scuola: Sgambato (Pd), governo trovi altre soluzioni per seggi invece di istituti

- Con la chiusure delle scuole "è doveroso trovare altri luoghi da utilizzare per i seggi elettorali". Così in una nota Camilla Sgambato, responsabile Scuola del Pd. "Le scuole vengono tradizionalmente utilizzate come sedi di seggio per le consultazioni elettorali per garantire a tutti i cittadini e le cittadine con diritto di voto la possibilità di andare a votare senza dover affrontare lunghi spostamenti. Infatti gli edifici scolastici presentano un buon grado di accessibilità e di diffusione sui territori", si legge in una nota. "L'interruzione delle attività didattiche in occasione delle giornate elettorali - spiega - è sempre stata affrontata dalle scuole con qualche resistenza e con molte difficoltà organizzative (tempo scuola, impiego del personale dipendente ecc...). Ma oggi, dopo che a causa della pandemia abbiamo chiuso le scuole per tre mesi, diventa doveroso trovare altri luoghi da utilizzare per i seggi elettorali. Possiamo votare in appositi gazebo, negli uffici in cui ancora si lavora in smart working, negli uffici postali, nelle caserme, come peraltro si fa in Europa", spiega Sgambato. "Siamo sicuri che il governo troverà la soluzione più giusta per consentire ai nostri alunni di non perdere ulteriori giorni di lezione. Non possiamo permettercelo, perché l'istruzione è un diritto che non merita ulteriori compressioni", conclude la responsabile Scuola del Pd. (Com)