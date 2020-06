Speciale scuola: in municipio Roma I aprono centri estivi, viceministro Ascani "restituito diritto socialità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giochi, tappeti colorati, mascherine e termometro a infrarossi per misurare la temperatura. In I municipio i bambini tornano a scuola. Sono 33 quelle che riapriranno cime centri estivi in questi giorni a cui si aggiungono altre dieci strutture, tra ludoteche, centri sportivi e culturali. Il primo centro estivo - l'asilo nido "Il maggiolino" nel quartiere Delle vittorie - è stato riaperto questa mattina. Al simbolico taglio del nastro hanno partecipato la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi e la viceministro all'Istruzione Anna Ascani. "Finalmente - ha detto Ascani - restituiamo a tanti bambini il loro diritto alla socialità negata per troppo tempo. Voglio ringraziare il I municipio tra i primi in Italia si è assunto questa responsabilità. Non dimentichiamoci i bambini che per troppo tempo abbiamo lasciato a casa". Soddisfatta anche la presidente Alfonsi che per prima in città è riuscita a far partire i centri estivi: "Da oggi - ha detto - 1.600 -bambini del municipio tra i 0 e gli 11 anni potranno recarsi nei 44. È stata una corsa contro il tempo, un lavoro collettivo che oggi ha permesso ai bambini di riprendere il loro momento di socialità quotidiana. Sarà anche l'occasione per una grande sperimentazione in vista della riapertura delle scuole a settembre", ha aggiunto. Per garantire la sicurezza dei bambini in tutte le strutture i numeri saranno limitati. Nelle scuole andranno un terzo dei bimbi normalmente ospitati. "Il maggiolino" di solito frequentato da 75 bambini, in questo periodo, come centro estivo, ne accoglierà 25. (Rer)