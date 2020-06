Speciale scuola: governo, adeguare competenze in base a esigenze economia e società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovare i sistemi di istruzione e ricerca, il diritto allo studio, l'adeguamento delle competenze in base alle esigenze dell'economia e della società e l'avvicinamento della ricerca alle imprese. Questi alcuni punti previsti dal rapporto Progettiamo il Rilancio, diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri in merito allo sviluppo del digitale. Il piano prevede di innovare il dottorato di ricerca, “costruire” la formazione professionalizzante (valorizzazione degli Istituti Tecnici Superiori e delle lauree professionalizzanti), un piano straordinario di reclutamento dei ricercatori e l'incentivo degli scambi europei, anche per le scuole superiori (progetto European Classroom), nonché gli ecosistemi dell’innovazione al Sud. Il piano diffuso dalla presidente del Consiglio prevede poi di contrastare più efficacemente la dispersione scolastica, introdurre misure per ridurre il sovraffollamento delle classi, rafforzare il “tempo scuola”, incrementare le borse di studio e ampliare l’offerta di residenze universitarie. (Rin)