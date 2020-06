Lavoro: Cambiamo, abbassare cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricette prospettate dal governo sul mondo del lavoro "vanno nella direzione di un ulteriore irrigidimento del mercato, già viziato da un alto costo del lavoro e da una ridottissima platea di garantiti. La crisi dovuta al lockdown ha esacerbato il contrasto fra coloro che possono vantare il privilegio della sicurezza contrattuale e tutti gli altri". Lo dichiarano i membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti, Nicola Benedetto, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, Alessandro Sorte. "Anche nelle esigue misure di sostegno si è esaltata questa distinzione, sia nell'ammontare delle risorse che nelle modalità di erogazione. Andare verso una maggiore flessibilità del mercato del lavoro vuol dire in primis agevolare l'accesso e incentivare in modo virtuoso l'emersione del lavoro nero - sottolineano -. Individuare forme contrattuali snelle, sia nelle procedure burocratiche che nella tassazione, può consentire di far emergere tutta una serie di piccoli lavori e servizi alla persone di cui tutte le famiglie hanno bisogno, ma anche l'avvio di iniziative e nuove attività individuali. Il lavoro è uno dei fondamenti della competitività del Paese, sia per le imprese e la produzione, gravata in Italia da un alto cuneo fiscale, sia per il capitale umano, a partire dai giovani che devono competere con i vicini europei avvantaggiati da percorsi di formazione professionalizzanti che gli consentono di entrare prima nel mercato e arricchirsi con l'esperienza sul campo. Finché non si adeguerà il sistema, attraverso una forte riduzione della tassazione e una maggiore dinamicità, la crescita nel nostro Paese sarà pregiudicata."(com)