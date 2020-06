Scuola: Giorgetti (Lega), no a discriminazioni ideologiche su paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che il 30 per cento delle scuole paritarie chiuda per mancanza di risorse, "come gruppo della Lega abbiamo già fatto proposte emendative in occasione del decreto-legge che non sono state accolte. Abbiamo presentato emendamenti sul decreto Rilancio e voteremo ogni proposta che elimini ogni discriminazione. Le scuole paritarie non vanno discriminate per motivi ideologici". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, deputato della Lega, durante il webinar "più parità per le paritarie, più libertà per tutti", organizzato dalle 50 associazioni no profit dell'appello pro-paritarie (Comitato Polis Pro Persona), da Ricostruire e dal Forum delle Associazioni familiari. "Come gruppo Lega –ha aggiunto – siamo sempre stati su questo fronte e continueremo a farlo in modo coerente. Quello che non riesco a capire è come, su 55 miliardi messi a disposizione e investiti in termini di spesa sul decreto-legge, non se ne siano trovati 400-500 milioni per garantire la libertà e la parità per i nostri ragazzi. Speriamo di recuperare in parlamento quello che non ha fatto il governo". (com)