Napoli: Nonno (Fd'I), pronto a sostenere eventuali spese legali per poliziotti aggrediti a piazza Bellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino alle forze dell'ordine ed agli operatori di polizia accerchiati ieri sera in piazza Bellini a Napoli da un gruppo di tossici delinquenti dei centri sociali mentre erano intenti a compiere il proprio dovere. Piena solidarietà e sostegno agli agenti. Qualora debbano essere denunciati da qualche drogato che ieri li ha accerchiati provvederò personalmente a pagare il legale che possa difenderli in udienza". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno (Fd'I): "Di questi tempi, purtroppo, va a finire spesso che i mascalzoni vengono risparmiati e i poliziotti che fanno il proprio dovere vengano inquisiti. Se così dovesse essere fornirò personalmente un legale pagato da me". (Ren)