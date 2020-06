M5s: Sisto (FI), stretto tra ombra Maduro e congresso permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, in una nota, afferma: "proprio nel momento in cui vanno in scena gli 'Stati Generali', che secondo Conte avrebbero dovuto segnare, al di là di un'esibizione da culto della personalità, il rilancio programmatico del governo, nel Movimento 5 Stelle si innescano preoccupanti fibrillazioni. I grillini stanno sostituendo il Pd in quei congressi permanenti che terremotavano l'attività dei suoi esecutivi subordinando ogni scelta a costanti rese dei conti". "Se a tutto ciò si aggiungono le ombre che si allungano su presunti finanziamenti ricevuti dal movimento e provenienti da Maduro - prosegue - si completa la definizione del caos. Ciò che preoccupa è che gli effetti di tutto questo si ripercuotano sull'azione di un governo già all'impasse. Il momento che stiamo vivendo richiede scelte chiare ed efficaci ma c'è il rischio che tutto il Paese venga risucchiato nel vortice di conflittualità e contraddizioni interne ai grillini e alla maggioranza". (com)