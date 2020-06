Trasporti: assessore Roma, cittadini su monopattini siano responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma, invita i cittadini a essere "responsabili e a rispettare le regole del vivere civile" nell'uso dei monopattini. "Andare in due sul monopattino è espressamente vietato dalla legge - scrive Calabrese in un post su Facebook -. Come le biciclette, anche i mezzi di micro-mobilità vanno usati con prudenza, rispettando le regole del codice della strada. Aver promosso forme di mobilità alternativa non significa che chi li usa debba adottare comportamenti vietati e sconsiderati, rischiosi per se stessi e per gli altri". Calabrese ricorda che lo sharing dei monopattini "è un servizio attivo solo da pochi giorni e nel rispetto del codice della strada, la Polizia locale è già pronta con servizi di controllo mirati a far comprendere che non c’è alcuna tolleranza, qualsiasi infrazione sarà sanzionata pesantemente, senza alcuna differenza con tutti gli altri mezzi di trasporto".(Rer)