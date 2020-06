Francia: sondaggio, il 39 per cento francesi trova convincente discorso di Macron alla nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 39 per cento dei francesi giudica "convincente" l'intervento che il presidente Emmanuel Macron ha tenuto nella serata di ieri nel suo discorso alla nazione. È quanto emerge da un sondaggio condotto da OpinionWay e Organ'Ice per il quotidiano "Les Echos". Il dato è di 23 punti inferiore a quello registrato in occasione del precedente discorso di Macron, tenuto il 13 aprile. "Il discorso di domenica non riguardava solamente l'uscita dalla quarantena ma anche il rilancio economico e il nuovo orientamento. Si situa tra quella del 13 aprile, portatrice di speranza con l'uscita prossima dal tunnel, e la prossima attesa per il mese di luglio. Questa correzione è naturale", afferma Fèderic Micheau, direttore del dipartimento Opinione e Politica di OpinionWay.(Frp)