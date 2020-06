Corruzione: M5s, da inchiesta su concorsi emerge quadro allarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro che emerge dall'inchiesta della procura di Benevento è "allarmante". E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali. "Soldi in cambio di posti fissi nei Vigili del Fuoco, nei Carabinieri, nella Guardia di finanza e nella polizia - spiega -. Ovviamente, il compito di accertare i fatti spetta alla magistratura, ma quanto riportato dagli organi di stampa è di per se inquietante. Stando alla cronaca ci troviamo di fronte ad un presunto meccanismo con il quale gli indagati - tra i quali un vice prefetto, un ex funzionario e un funzionario dei vigili del fuoco - avrebbero garantito, dietro pagamento di mazzette, il lavoro a centinaia di candidati, intervenendo sui membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Tutto ciò e intollerabile, anche per tutti quei giovani che vorrebbero guadagnarsi un posto di lavoro onestamente e con merito. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per aumentare i concorsi pubblici, per la trasparenza e contro la corruzione e continueremo a farlo fin quando storie come questa continueranno ad esistere".--- (com)