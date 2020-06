Università: amministrazione beni confiscati, giovedì presentazione master Parthenope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì dalle ore 15.30, si svolgerà on line il convegno di presentazione della seconda edizione del Master di II livello “Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati nell’era post Covid-19”, promosso dal dipartimento di Giustizia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Fondazione Ymca Italia e, con il patrocino di: Anbsc (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), Eurispes, Fondazione Rocco Chinnici, Fondazione Istud, Advisora. Gli indirizzi di saluto sono affidati a: Alberto Carotenuto, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Federico Alvino, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Daniela Mainenti, responsabile Master ed attività di alta formazione Fondazione Ymca Italia Onlus - Referente per la Ymca del Master, avv. Marcella Vulcano, presidente Advisora. L’apertura dei lavori è affidata a Bruno Frattasi, direttore Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Presentano il Master: Alessandro D’Alessio, sostituto procuratore della Repubblica, Vincenzo Lomonte, presidente Tribunale Misure di prevenzione di Napoli, l’avv. Angelo Caliendo, del consiglio direttivo dell’Eurispes, Daniela Lombardi, primo dirigente sede di Napoli Anbsc, l’avv. Fabio Pantaleo, referente misure di prevenzione Unicredit, l’avv. Silvia Podestà, amministratore giudiziari, associato Advisora. (Ren)