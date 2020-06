Nigeria: sparatoria in palazzo presidenza, Buhari ordina apertura di un’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ordinato l’apertura di un'inchiesta in seguito ad un alterco avvenuto nel palazzo della presidenza di Abuja fra un membro dello staff di Buhari e le guardie presidenziali, nel corso del quale sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in aria. È quanto riferito in una nota dal portavoce del presidente Buhari, Garba Shehu, il quale ha tuttavia definito l’accaduto un “episodio minore” e ha precisato che l'incidente è avvenuto al di fuori della residenza presidenziale. “Un episodio minore viene utilizzato da alcuni critici per giustificare attacchi al governo e alla persona del presidente Muhammadu Buhari”, ha aggiunto Shehu. Secondo quanto riferito in precedenza dalla first lady Aisha Buhari su Twitter, il diverbio sarebbe nato a causa di un disaccordo sulla necessità che uno dei membri dello staff si ponesse in autoisolamento per 14 giorni dopo il ritorno da un viaggio all’estero. L'incidente è avvenuto la scorsa settimana ma è venuto alla luce soltanto lo scorso fine settimana. La Nigeria è il terzo paese africano più colpito dalla pandemia di Covid-19 con oltre 16 mila casi di contagio e 400 morti. (Res)