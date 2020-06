Alberto Sordi: Franceschini, un grande maestro del cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, nel centenario della nascita di Alberto Sordi ricorda: "Cento anni fa, in via Cosimato a Trastevere, nasceva Alberto Sordi, uno dei maggiori interpreti del cinema italiano che ha intrapreso la propria carriera esordendo sul grande schermo con un altro grande maestro di cui quest'anno ricorre il centenario: Federico Fellini. Le sue innumerevoli interpretazioni - continua in una nota - ci hanno regalato uno specchio fedele dei vizi e delle virtù degli italiani alle prese con le macerie fisiche, economiche e morali del dopoguerra, l'entusiasmo della ricostruzione, l'emigrazione, il boom economico, la contestazione e via via fino ad accompagnarci, con il disincanto e la leggerezza che gli erano propri, nei primi passi del terzo millennio. Quella leggerezza, quel disincanto, quella ironia accompagnata a una sottile amarezza - conclude Franceschini - che ancora oggi cogliamo nel guardare i suoi film sono ancora vivi nei suoi personaggi, di cui ognuno di noi serba un personale e divertito ricordo".(Com)