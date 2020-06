Bangladesh: approvato bilancio supplementare con incrementi di spesa per i ministeri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le voci principali ci sono 1.670,11 miliardi di taka (17,28 miliardi di euro circa) per le infrastrutture fisiche, pari al 29,4 per cento, di cui 695,53 miliardi di taka (7,19 miliardi di euro) per lo sviluppo agricolo e rurale, 614,35 miliardi di taka (6,35 miliardi di euro) per le comunicazioni e 267,58 miliardi di taka (2,76 miliardi di euro) per l’energia. Per le “infrastrutture sociali”, invece, vengono proposti 1.555,36 miliardi di taka (16,09 miliardi di euro), pari al 27,38 per cento del totale, di cui 1.402,22 miliardi di taka (14,51 miliardi di euro circa) per la sanità, l’istruzione e i settori collegati. Ai servizi generali sono destinati 1.402,65 miliardi di taka (14,51 miliardi di euro), corrispondenti al 24,69 per cento. Una voce riguarda le partnership pubblico-privato: 366,1 miliardi di taka (3,78 miliardi di euro), ovvero il 6,45 per cento. Il pagamento degli interessi rappresenta l’11,23 per cento: 638,01 miliardi di taka (6,6 miliardi di euro). (Inn)