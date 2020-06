Frosinone: sulla carta imprenditori edili, nella vita trafficanti di droga, 13 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apparentemente era un imprenditore albanese che operava nel campo edile, ma in realtà gestiva una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. È questa l’accusa a cui dovrà rispondere l’uomo insieme ai suoi sodali. Questa mattina, infatti, 13 persone, sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificata dai Carabinieri di Frosinone ed emessa dal Gip del tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Capitale e della Procura di Frosinone. Le ordinanze consegnate oggi sono frutto di un’indagine avviata già nel 2017 quando l’aiutante dell’imprenditore albanese era stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina nascosta nell’intercapedine di un camino di un edificio dismesso. A seguito di pedinamenti e controlli i Carabinieri sono riusciti a ricostruire il giro che faceva la droga: lo stupefacente arrivava nel capoluogo ciociaro tramite canali malavitosi romani e, dopo lo stoccaggio e la suddivisione in dosi, veniva immesso su piazza per la vendita al dettaglio grazie a una fitta rete di spacciatori in grado di rifornire, anche a domicilio, i tanti acquirenti della Provincia. Il sodalizio criminale era particolarmente attivo tra i Comuni di Frosinone, Ferentino, Anagni, Alatri e Veroli, guidato dall’imprenditore edile albanese e dal suo aiutante. Oggi, a termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati portati al carcere di Frosinone, mentre uno dei principali indagati è stato accompagnato nel carcere di Cassino, poiché risultava già arrestato il 3 giugno scorso nell'ambito dell'operazione “Amnésia” condotta sempre dalla stessa compagnia dei Carabinieri di Frosinone. (segue) (Rer)