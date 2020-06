Frosinone: sulla carta imprenditori edili, nella vita trafficanti di droga, 13 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato, un primo intervento ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 60.000 euro occultati in una intercapedine segreta all'interno del cruscotto di un'auto, e un secondo intervento ha portato al sequestro di altri 45.000 euro e ha permesso ai Carabinieri di certificare la consegna di ben oltre 105.000 euro per la fornitura all'ingrosso della cocaina ricevuta da due corrieri romani. Successivamente i Carabinieri erano riusciti a localizzare un vero e proprio “magazzino all'aperto” dello stupefacente dentro una pineta in località Monte Radicino a Ferentino e gestito, per conto dei due albanesi, l’imprenditore e il suo aiutante, da due italiani della zona. Questi, nascondendosi dietro un’attività di pastorizia, gestivano una piazza di spaccio operativa h24 e diventata punto di riferimento per i consumatori della periferia frusinate. Lo spiegamento di circa 50 militari, supportati da unità cinofile, ha permesso al tempo di ritrovare nell’area, sotterrati a ridosso di grossi massi, due contenitori in plastica con all'interno 4,5 chili di cocaina pura, e vari altri recipienti vuoti che facevano ritenere che in quel punto fossero stati nascosti almeno altri 40 chili di cocaina. Pochi giorni dopo il ritrovamento della droga, è stato inferto al gruppo criminale un altro duro colpo con il sequestro, presso un ovile di Anagni, di 250.000 euro in contanti che, per renderli introvabili, erano stati ingegnosamente affidati a una donna insospettabile. (Rer)