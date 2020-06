© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha detto al Tg2: "Di giorno sfilano in ville lussuosissime e di notte litigano tra loro per trovare il modo migliore di restare incollati alle poltrone. Fratelli d'Italia - ha continuato il parlamentare - chiede di votare al più presto, magari nel mese di settembre, per riuscire a dare all'Italia un governo degno di questo nome". (Rin)