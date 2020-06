Speciale energia: sottosegretario agli Esteri Di Stefano riavvia il dialogo politico ed economico Italia-Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre mesi e mezzo dopo il successo della visita di Stato in Italia del presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, il sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, Manlio Di Stefano, ha guidato una qualificata delegazione italiana in un ampio dialogo con istituzioni dell’Azerbaijan, guidate dal ministro dell'Energia di Baku, Parviz Shahbazov. Lo riferisce una nota della Farnesina. I due co-presidenti della commissione mista bilaterale Italia-Azerbaigian, assistiti dai rispettivi ambasciatori e dalla dirigenza dei principali enti coinvolti nella cooperazione bilaterale (per parte italiana Cassa depositi e prestiti, Sace-Simest, Ice-Agenzia), hanno condiviso le esperienze dei due Paesi nel settore della lotta al Covid-19 e per il rilancio economico. Di Stefano e Shahbazov hanno deciso di continuare ad approfondire lacollaborazione bilaterale, a partire dall'attuazione delle intese firmate nel febbraio scorso a Roma e dalle iniziative di cooperazione industriale firmate allora. (Com)