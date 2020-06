Speciale energia: Novatek, lavori progetto Arctic Lng 2 in Russia giunti al 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Arctic Lng 2 non è stato colpito dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto oggi la compagnia russa del gas naturale Novatek, principale azionista nello sviluppo dell’infrastruttura. Il progetto è invece completo al 19 per cento, e i lavori proseguiranno nonostante la crisi su scala globale, ha reso noto Novatek, ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. In data odierna si è tenuta una riunione in videoconferenza dei principali azionisti del progetto infrastrutturale, durante il quale sono stati esposti i progressi nella costruzione del gasdotto. (Rum)