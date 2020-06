Speciale energia: conferenza video per Commissione intergovernativa bilaterale Italia-Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta il 12 giugno in formato web conference una riunione della Commissione intergovernativa tra Italia ed Azerbaigian sulla cooperazione economica, presieduta dai rispettivi copresidenti, il Ministro dell'Energia azerbaigiano Parviz Shahbazov e il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano. Come riferisce una nota dell'ambasciata azerbaigiana a Roma, a partecipare all'incontro, di circa due ore, per Baku, c'erano rappresentanti del ministero dell'Energia, di quello dell'Economia, di Socar, Sofaz, AzPromo, Azerbaijan Investment Company, Azenergy. Per l'Italia erano presenti Cdp, Ice, Sace e Simest. Tutti i partecipanti hanno preso la parola nel corso della riunione. Ad essere sottolineati negli interventi gli ottimi livelli raggiunti nelle relazioni tra i due paesi, caratterizzate non solo da legami politici ed economici, ma anche da un'autentica amicizia, dimostrata anche con la solidarietà espressa dall'Azerbaigian all'Italia nei giorni più acuti della pandemia Covid-19, per la quale è stata espressa nuovamente, da parte italiana, gratitudine, durante la riunione odierna. (Com)