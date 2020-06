Speciale energia: demarcazione confini marittimi al centro visita ministro greco Dendias in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La demarcazione dei confini marittimi e la cooperazione nel settore dell’energia tra Egitto e Grecia saranno i temi al centro dell’incontro tra il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l’omologo greco, Nikos Dendias, che si terrà il prossimo 18 giugno al Cairo. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da un alto funzionario egiziano, i colloqui di demarcazione marittima di per sé sono un processo continuo, ed è escluso che verrà firmato un accordo in tal senso durante la visita di Dendias. Secondo il funzionario contattato da “Nova”, Shoukry e Dendias discuteranno durante l’incontro della crisi in corso in Libia, la situazione nel Mediterraneo orientale e altri dossier pertinenti alla cooperazione bilaterale in diversi settori, in primo luogo il settore energetico. (Cae)