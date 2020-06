Speciale energia: la Danimarca assisterà il Vietnam nello sviluppo dell’eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia dell’energia danese (Dea) e l’Autorità vietnamita per l’elettricità e l’energia rinnovabili hanno organizzato un webinar per discutere lo sviluppo del potenziale offerto dall’eolico offshore nel paese del Sud-est asiatico, stimato in 160 gigawatt. Lo riferisce il portale d’informazione “Vietnam Plus”. Nel corso dell’evento, il vicedirettore della Dea, Martin Hansen, ha evidenziato i progressi della cooperazione bilaterale sul fronte dell’energia a partire dal 2003. Hansen ha posto l’accento sul potenziale offerto al Vietnam dalle sue risorse eoliche offshore, ed ha aggiunto che i progetti congiunti proseguono da programma a dispetto della pandemia. Dal 2009 ad oggi, la Danimarca ha fornito al Vietnam 60 milioni di dollari in aiuti a fondo perduto per progetti nel campo dell’energia e del contrasto ai mutamenti climatici. La terza fase del programma di partenariato bilaterale per la cooperazione nel campo energetico, iniziata quest’anno, proseguirà sino al 2025, e prevede un focus proprio sul comparto dell’energia eolica offshore. (Fim)